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Erdoğan bizzat başkanlık edecek! AK Parti, yaz tatilini çalışarak geçirecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan bizzat başkanlık edecek! AK Parti, yaz tatilini çalışarak geçirecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti, yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat başkanlık edeceği toplantıda 2028 hedefleri için adım atılacak önemli konular masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti’yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor. Bu ayın son haftasında Kızılcahamam’da il başkanları, temmuz ayının ikinci haftasında da yine Kızılcahamam’da milletvekilleri kampa girecek. Kamplar yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak.

Yeni dönemin yol haritasının çizileceği ve 2028 seçimlerine giden yolda kilometre taşlarının döşeneceği kampta teşkilatın görüşleri alınacak, sahadan gelen talep, öneri ve şikâyetler raporlanacak.  Milletvekilleri kampına, MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, Siyasi Erdem Etik Kurulu Üyeleri Kurucular Kurulu Üyeleri, Kadın Ve Gençlik Kolları, Birim Başkan Yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Bakanlar ve Bakan Yardımcıları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizzat başkanlık edeceği kampta, “Genel Merkez Çalışmaları Oturumu” ve “TBMM Grup Çalışmaları Oturumu” gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, güvenlik ve dış politika, sağlık, spor ve gençlik, ulaştırma, kültür ve turizm alanında oturumlar ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak. Programlar sonrası genel istişare ve değerlendirmeler gerçekleştirilerek. Programın açılış ve kapanış konuşmasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
 Programda güncel siyasi meseleler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail soykırımı, enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar ve rüşvet operasyonları, yapılması planlanan reformlar gibi konuların ele alınması bekleniyor.


 Öte yandan AK Parti, 30 Haziran’da MKYK, 1 Temmuz’da Genişletilmiş il başkanları toplantısı, 22 Temmuz’da ise MYK toplantısı yapacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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