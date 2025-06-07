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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu - 1. Resim

OLAY

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile görüştü! Zeyrek için geçmiş olsun telefonu - 2. Resim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in uyguladıkları bazı tedavi yöntemlerine olumlu karşılık verdiğini belirterek, "Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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