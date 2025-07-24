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Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır?
Gayrimenkul Sertifikası, TOKİ, Emlak Konut GYO, Yatırım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle faaliyete geçirilecek yeni bir model olan Gayrimenkul Sertifikası’nı tanıttı. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nedir nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi kamuoyuyla paylaştı. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle faaliyete geçen proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı tanıyacak. 

Arama motorlarında en çok aratılan Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? soruları oldu. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? - 1. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem görür. Ufak tefek birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olunmasına fırsat tanır. Ayrıca SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracı olduğu için de güvenilirdir.

Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapılmasını sağlar.

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? - 2. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL VE NEREDEN SATIN ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası 4 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da bu kurumların aracı kurumları üzerinden talep edilir.

Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlar. Yatırım hesabı üzerinden alım satım işlemi gerçekleştirilebilir.

Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır? - 3. Resim

HALKA ARZA DA BİR GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi adına sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden % 24,1 indirimle 7,59 TL olarak duyurulmuştur. 

Gayrimenkul Sertifikasının faaliyete geçmesiyle beraber konut alımının daha erişilebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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