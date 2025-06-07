Tek yumrukta komalık olmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı: Kalbi 8 dakika durmuş

4 Haziran Çarşamba günü, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dehşet verici bir olay yaşanmıştı. Trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile Erkan T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 31 yaşındaki E.Ö, Ertan T, isimli şahsı tek yumrukta komalık etti. Olay sonrası mağdurun avukatı Yücel Önder, "O an müvekkilimin kalbi 8 dakika durmuş" diyerek detayları aktardı.

İlk olarak sosyal medyada yayılan olay, 4 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Maltepe’de Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile Erkan T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Ö.'nün attığı yumruk darbesiyle Erkan T. yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. E.Ö., attığı yumruğun ardından yerde hareketsiz yatan Erkan T.'ye bir süre kalp masajı yaptı.

"ÇENESİNİN ALTINA ÖLDÜRÜCÜ BİR DARBE İNDİRİYOR"

Aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan mağdur Erkan T.'nin avukatı Yücel Önder, "Olayın ardından müvekkilimin ailesi bana ulaştı ve hukuki yardım talebinde bulundu. Güvenlik kameralarını incelediğimde olayın ne derece vahim olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Karşı taraf oldukça saldırgan bir tavırla hareket ediyor. Zannedersem spor yapmış ya da boksör birine benziyor. Müvekkilimle konuşurken ya da tartışırken bir anda gardını alıp, kendini geri çekerek tam bir boksör gibi müvekkilimin çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor" dedi.

"KALBİ SEKİZ DAKİKA DURDU"

Yücel Önder, darbenin ardından Erkan T.'nin 8 dakika boyunca kalbinin durduğunu ve dilini yuttuğunu söyleyerek, "O an müvekkilimin kalbi 8 dakika durmuş. Şu anda hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, her an kötü haberi alabileceğimiz söylendi" ifadelerini kullandı.

Avukat Yücel Önder, "Adam öldürmeye teşebbüs var, kamera görüntüleri var, müvekkilim ölümle pençeleşiyor ama bu şahıs hala serbest" diye konuştu.