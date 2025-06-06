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Tek yumrukla komalık etti, kalp masajı yaptı! Bağdat Caddesi'nde dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un en işlek bölgelerinden Bağdat Caddesi'nde, E. Ö. ile E.T. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.T., E.Ö'nün sert yumruğuyla yerde kaldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan E.T, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırgan, "ev hapsi" cezası aldı.

İstanbul Kadıköy'e bağlı Bağdat Caddesi'nde 31 yaşındaki E.Ö., trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı 48 yaşındaki E.T.'ye sert bir yumruk attı. Yerde hareketsiz halde kalan E.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapandığı belirlenen şahıs yoğun bakıma alındı.

Bağdat Caddesi'nde dehşet anları! Komalık eden yumruk: Takip etti sandım, etkisiz hale getirdim - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

E.Ö., tartışma sırasında E.T.'ye aniden yumruk attı. Sert darbeyle yere düşen şahıs, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.T., bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan E.T.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

EV HAPSİ CEZASI

Olayın şoku içerisindeki E. Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.

Gözaltına alınan E. Ö. , çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.Bağdat Caddesi'nde dehşet anları! Komalık eden yumruk: Takip etti sandım, etkisiz hale getirdim - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enes Özcan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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