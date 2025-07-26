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Modric gitti, 10 numara Mbappe'ye verildi! Arda sessizliğini bozdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Modric gitti, 10 numara Mbappe&#039;ye verildi! Arda sessizliğini bozdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Luka Modric'in ayrılığı sonrası Real Madrid'de boşalan 10 numaralı forma Mbappe'ye verildi. Taraftarlar karara tepki gösterirken, Arda Güler’den sakin ama net bir açıklama geldi: Endişeli değilim, karar kulübün.

Real Madrid'in efsane isimleri arasında yer alan Luka Modric'in takımdan ayrılması ile boşalan 10 numaralı forma için karar verildi. Yönetim, efsanevi forma için tercihini Fransız yıldız Kylian Mbappe’den yana kullandı.

Kulislerde milli futbolcumuz Arda Güler ve Mbappe arasında bir seçim yapılacağı konuşuluyordu. Ancak FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından takımdan ayrılarak Milan’ın yolunu tutan Modric’in ardından, Real Madrid 10 numarayı resmen Mbappe’ye teslim etti.

MBAPPE'YE YORUM YAĞMURU

Kararın duyurulmasıyla birlikte başta Türkler olmak üzere binlerce futbolsever, Mbappe’nin Instagram hesabına yorum yaparak formanın Arda Güler’e verilmesi gerektiğini savundu.

ARDA GÜLER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç yıldız bu gelişmeye olumsuz yaklaşmadı. Defensa Central’in aktardığına göre Arda Güler, "Bu konuda endişeli değilim. Sadece sahada olmak, oynamak istiyorum. Bu tip kararları kulüp verir" ifadelerini kullandı.

2023 yazında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, şu ana kadar 61 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 11 asist yapan 19 yaşındaki oyuncu, kulübün geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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