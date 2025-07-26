Mersin'de orman yangını! Silifke alevlere teslim

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Dumanlar rüzgarın da etkisiyle Taşucu Mahallesi'ne kadar giderken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi.

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EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

Rüzgarın etkisiyle Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

EVLER SON ANDA KURTARILDI

Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.