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Trafikte korku dolu anlar! Kadın sürücünün önünü keserek camını yumrukladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikte korku dolu anlar! Kadın sürücünün önünü keserek camını yumrukladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 'sinyal vermedi' diye kadın sürücünün önünü kesip araçtan inen saldırgan cama vurup korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kadın sürücünün sinyal vermediğine sinirlenen başka bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında duran otomobilin önünü kesip araçtan aşağı indi.

Trafikte korku dolu anlar! Kadın sürücünün önünü keserek camını yumrukladı - 1. Resim

KADIN SÜRÜCÜNÜN YOLUNU KESTİ

Kadın sürücünün kullandığı otomobilin önünü kesen saldırgan "Sinyal ver, sinyal" diyerek cama vurdu. Panik dolu anlar yaşayan sürücü ve arkadaşı o anları kayda alırken, öfkeli adam bir süre sonra aracına binip yoluna devam etti.

Trafikte korku dolu anlar! Kadın sürücünün önünü keserek camını yumrukladı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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