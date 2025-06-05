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Türkiye'yi ikiye bölen olayda yeni gelişme! Marmaray'da iki çocuklu babayı yumruklayan şüpheli tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;yi ikiye bölen olayda yeni gelişme! Marmaray&#039;da iki çocuklu babayı yumruklayan şüpheli tahliye edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'yi ikiye bölen Marmaray'da iki çocuklu babanın 'yumruklu' saldırıya uğraması olayında yeni gelişme yaşandı. Baba Deniz Eroğlu’nu yumruklayan E.D.(50) serbest kaldı.

Marmaray’da yanında çocukları olan bir babanın yumruklu saldırıya uğraması Türkiye'nin gündemine bir anda oturdu. Toplumu ikiye bölen olayda yeni gelişme yaşandı.

BABA MI HAKLI, YOKSA GENÇ KIZ MI?

2 çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen baba Deniz Eroğlu'nun  E.D.(50) tarafından yumruklu saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. 

Birçok kişi babayı haklı görürken, olayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu perde arkasını anlattı. "Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir." diyen Kozluklu, baba Deniz Eroğlu'nun kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç kıza dakikalarca hakaret ettiğini ve ağlattığını açıkladı.

GENÇ KIZ DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, kavgadan önce Eroğlu’nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, Eroğlu’dan şikayetçi oldu.

YUMRUK ATAN ŞÜPHELİ SERBEST

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında, E.D, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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