Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisinin 2021, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 2021 ve 2022, Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Partinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

HESAPLARDA SORUN ÇIKMADI

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

