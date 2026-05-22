ABD’nin New York kentinde etkili olan şiddetli fırtına ve ani sel baskınları hayatı durma noktasına getirdi. Queens’te otobüsten inmeye çalışan bir kadın yolcunun sel sularına kapıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

New York’ta etkili olan sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına, özellikle Queens bölgesinde ciddi su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede göle dönen sokaklarda hem araç sürücüleri hem de yayalar zor anlar yaşadı. Kent genelinde altyapı büyük ölçüde zarar görürken, toplu ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Ülkeyi sel vurdu! Otobüsten inen kadın akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi

SANİYELER İÇİNDE AKINTIYA KAPILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yoğun sel nedeniyle kaldırıma yanaşamayan otobüsten inen kadın yolcunun güçlü akıntıya kapıldığı görüldü. Talihsiz kadın, otobüsten adımını attıktan sonra dengesini kaybederek suyun içine sürüklendi.

Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay anı otobüsteki bir yolcunun kamerasına saniye saniye yansıdı. Kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok metro hattında seferler durduruldu, bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. Yetkililer, ani sel riskine karşı vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre akıntıya kapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

