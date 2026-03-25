İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağrı’da İran sınır hattını ziyaret ederek Gürbulak Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bölgedeki savaş durumuna karşı alınan tedbirleri yerinde denetleyen Bakan Çiftçi, tüm planlamaların hazır olduğunu ve sınırda herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-İran sınırında bulunan Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kentteki temaslar kapsamında Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde de incelemelerde bulunduklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burada kalan yabancıların şartlarını yerinde incelemiş oldum, bilgiler aldım. Ağrı'daki incelemelerimizi tamamladıktan sonra şu anda Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız.

HİÇBİR SIKINTI YOK

28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk.

Bakan Çiftçi'den İran sınırında inceleme! "Tüm tedbirler alındı"

Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur."

