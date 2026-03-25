İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki cumartesi günü İran ile ateşkes ilan edebileceğini aktardı. İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceği vurgulandı. Tel Aviv, İran'la müzakerelerin önünü açmak amacıyla ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair endişelerini ifade etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü.

İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde bir varsayımın olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

Ateşkes için İsrail tarih verdi: Trump cumartesi açıklayabilir

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Beyaz Saray: İran pes etmezse Trump daha sert vuracak

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

TEL AVİV ENDİŞELİ

İsrailli bir kaynağa atıfta bulunan İsrail kamu yayıncısı, İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceğini bildirdi.

İsrail'in kamu yayıncısı, İsrailli kaynaklara dayanarak, İran'la müzakerelerin önünü açmak amacıyla ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair endişeleri aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası