Beyaz Saray'dan yapılan yeni 'İran' açıklamasında, Trump'ın 'anlaştık' iddiası tekrar edildi. Sözcü Leavitt, "Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililerle verimli bir görüşme geçti. Başkan Trump'la iş birliği yapmaya başladılar. Yenildiklerini kabul etmeliler. Yoksa Trump daha sert vuracak, blöf yapmıyor" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile devam eden çatışmalara ve yürütülen diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonun başında 4 ile 6 hafta arasında bir süre öngördüğünü hatırlatarak, mevcut durumun bu planların da önünde olduğunu belirtti.

Ordunun performansını öven Leavitt, "Şu anda tarihin en iyi ordusu kendi planlarının bile önünde gidiyor. Operasyondaki hedeflerimize ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başından beri Başkan Trump 4-6 hafta süreceğini tahmin ediyordu. Şu anda tarihin en iyi ordusu kendi planlarının bile önde gidiyor.

"İRAN YANLIŞ HESAP YAPMAMALI"

Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililerle verimli bir görüşme geçti. Başkan Trump'la iş birliği yapmaya başladılar. Şu anda bu rejimi yatıştırmış durumdayız. İran durumun vahametini anlamakta sıkıntı yaşarsa, onlara öğretiriz.

İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar.

İran yenildiğini kabul etmeli. Kabul etmezse Trump daha sert vuracak.

İran'ın bir daha hesap hatası yapmaması gerek. Bir anlaşmaya varmaları gerek.

ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı.

(İran'ın anlaşmayı reddettiği iddiası) Ben bütün gazetecileri uyarıyorum, spekülatif haberlerden uzak durun.

ABD, İRAN'DA KİMİNLE GÖRÜŞÜYOR?

Operasyondaki hedeflerime ulaşıyoruz.

Savaş bitince petrol fiyatı düşecek.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları: Başkan Trump insanların yerlerinden edilmesi konusunda hassas. Ancak Hizbullah insanların içine karışarak İsrail'e saldırıyor.

Müzakerelerde hiçbir şey değişmedi. ABD'nin, İran konusunda kiminle görüştüğü sorusuna cevap veremiyorum şu an. Ateşkes müzakeresi içindeyiz. İran'a anlaşmalar sunuyoruz.

Başkan Trump, İran'da liderlik pozisyonunda çok daha iyi olacak birini istiyor. Daha sağ duyulu birinin gelmesini istiyor.

Liderlik seviyesinde biriyle görüşüyoruz.

Trump, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya gelecek"

