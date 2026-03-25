Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci gaz ithalatçısı olan Hindistan, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin aksaması nedeniyle büyük kriz yaşıyor. Ülkenin tedarik ettiği LPG'nin yüzde 90'ı Orta Doğu'daki savaşa takılırken, Hindistan'a ait onlarca tanker ve gemi Hürmüz Boğazı'nda mahsur kaldı. Geçtiğimiz yıl 33,15 milyon ton LPG tüketen ülkede, petrol kıtlığı yaşanacağı söylentileri akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklara neden oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, pazar günü bakanlarla bir araya gelerek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ışığında ülkeye petrol, gaz ve gübre tedarikinin garanti altına alınmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Modi, pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada ise, "Hükümetimiz, benzin, dizel ve gaz tedarikinin aşırı derecede kesintiye uğramasını engellemek ve ailelerin mümkün olduğunca az sıkıntı yaşadığından emin olmak için çaba gösteriyor" dedi.

BİRÇOK BÖLGEDE TÜP KUYRUKLARI OLUŞTU Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile başlayan LPG krizinden sonra ülkede fiyatlar hızla yükseldi, sanayi üretimi durma noktasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde uzun tüp kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlerde, gaz kıtlığı nedeniyle Hindistan'ın birçok eyaletinde odun ve bazı eyaletlerde de gübre satışında artış gözlendiğine yer verildi.

SANAYİDE GAZ KESİNTİSİ Onlarca yıldır görülen en kötü gaz krizi nedeniyle hükümet, hanelerde LPG sıkıntısı yaşanmaması için sanayi sektörüne sağlanan gazda kesintiye gitti. Rafinerilere hanelerin kullanımı için LPG üretimini en üst düzeye çıkarma talimatı verilerek, tedarikte hastaneler ve eğitim kurumlarına öncelik sağlandı. Bu durum işletmeleri zor durumda bıraktı.

RESTORANLARIN BEŞTE BİRİ KAPANDI Gaz krizinden en çok etkilenenler restoran ve oteller oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre; Mumbai'deki otel ve restoranların yaklaşık beşte biri ya kapandı ya da faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kaldı. Benzer problemler diğer şehirlerde de yaşanırken, birçok restoranın uzun pişirme süresi gerektiren yemekleri menüden çıkardığı kaydedildi.

OTEL SAHİBİ İNTİHAR ETTİ Belgaum şehrinde bir otel sahibi ise, LPG krizi nedeniyle karşı karşıya kaldığı finansal zorluklar nedeniyle intihar etti. Gaz kıtlığı nedeniyle oteli günlerce kapalı kalan Rama Halluri isimli girişimcinin borçlarının arttığı ve ekonomik baskı altında bulunduğu kaydedildi.

YÜZLERCE FABRİKA FAALİYETLERİ ASKIYA ALDI Gujarat eyaletindeki Morbi şehrinde dünyanın ikinci en büyük seramik karo üretim merkezinde üretim durma noktasına geldi. Kentteki yüzlerce fabrika en az üç hafta boyunca faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. Gaz krizi nedeniyle fiyatların yükselmesi, ülkedeki yoksullara ağır bir darbe indirdi. Gaz tüplerinin karaborsaya düşmesi ve sokak yemeklerinin fiyatlarının hızla artması, karın tokluğuna çalışan milyonlarca yoksulun durumu konusunda endişeye neden oldu. Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'yı da etkileyen kriz, enerjiye olan talebi artan bölgenin jeopolitik şoklar konusunda ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne serdi.

YILLAR SONRA İLK KEZ İRAN'DAN LPG İTHAL EDİLDİ Hindistan, ABD'nin İran petrolü ve rafine yakıtlarına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırmasının ardından yıllar sonra ilk kez İran'dan LPG satın aldı. İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle 2019'da İran'dan enerji alımlarını durduran Hindistan, yaptırımların askıya alınmasının ardından ilk kez İran'dan LPG alımı gerçekleştirdi. Bu çerçevede İran menşeli LPG taşıyan Aurora isimli tankerin kısa süre içinde Hindistan'ın batı kıyısındaki Mangalore limanına ulaşması bekleniyor.

