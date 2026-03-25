Anlaşma korkusu düğmeye bastırdı: Netanyahu’dan ordusuna '48' saatlik süre
Netanyahu’nun, ABD ile İran arasında bir anlaşma ihtimalinden çekinerek orduya saldırıları hızlandırma emri verdiği ve İran silah sanayisinin imhası için 48 saat süre tanıdığı ileri sürüldü. ABD basınının haberine göre, Washington’un 15 maddelik barış planını ele geçiren İsrail hükümeti, nükleer ve balistik füze tehdidi tamamen ortadan kalkmadan savaşın sona ermesinden endişe duyuyor.
- Netanyahu, ordusuna saldırıları hızlandırma emri vererek 48 saatlik bir süre tanıdı.
- Bu emrin, Netanyahu hükümetinin ABD'nin 15 maddelik ve savaşı sonlandırmayı amaçlayan planının kopyasını ele geçirmesinin ardından geldiği belirtiliyor.
- İsrail, ABD planının İran'ın nükleer programını ve balistik füze yeteneklerini yeterince kısıtlamadığına inanıyor.
- İsrail, temel savaş hedeflerini (İran'ın balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak, nükleer silah geliştirmesini engellemek ve halkı hükümete karşı ayaklandırmak) gerçekleştirmemişken bir anlaşma olasılığından endişe duyuyor.
- Haberde, ABD'nin böyle bir planın varlığını veya içeriğini teyit etmediği veya reddetmediği vurgulanıyor.
Washington ve Tahran arasında son günlerde gündeme gelen ateşkes iddiaları bölgede büyük bir belirsizliğe neden olurken İsrail cephesinden kritik bir hamle geldi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin New York Times'a (NYT) aktardığına göre, Netanyahu, dün orduya saldırılarını hızlandırma emri verdi ve 48 saatlik bir süre tanıdı.
Haberde, "ABD ile İran arasında görüşme potansiyelinin artmasıyla birlikte İsrail ordusu, savaşın yakında sona erebileceği endişesiyle olabildiğince çok önemli hedefi vuruyor." ifadeleri yer aldı.
İki yetkili, Netanyahu'nun önümüzdeki 48 saat içinde "İran silah sanayisinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının imha edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi" emrini verdiğini iddia etti.
15 MADDELİK PLANI ELE GEÇİRDİLER
Söz konusu emrin, Netanyahu hükümetinin, "ABD'nin savaşı sonlandırmayı amaçlayan 15 maddelik planının kopyasını ele geçirmesinin ardından" geldiğini belirten yetkililer, İsrail'in, ABD planının "İran'ın nükleer programının ve balistik füze yeteneklerinin yeterince kısıtlanmasını garanti etmediğine inandığını" kaydetti.
İRAN HALKINI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR
Haberde, "İsrail, temel savaş hedeflerini henüz gerçekleştirmemişken bir anlaşma olasılığından son derece endişe duyuyor. Bu hedefler arasında İran'ın balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak, İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak ve İran halkının hükümetine karşı ayaklanabileceği koşulları oluşturmak yer alıyor" değerlendirmesine yer verildi.
Ayrıca haberde, ABD'nin, "böyle bir planın varlığını veya İran'a iletilip iletilmediğini teyit etmediği veya reddetmediği" vurgulandı.