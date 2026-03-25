İran, ABD'ye ait F-18 tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), uçağın hava savunma sistemleri tarafından Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu’na düştüğünü belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait olduğu iddia edilen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait bir görüntü yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ SEYİR FÜZELERİYLE HEDEF ALINDI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının ordunun açıklamasına dayandırdığı haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi

Abraham Lincoln uçak gemisinin kıyıdan denize seyir füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

Gemiye füzelerin ateşlendiğine dair görüntüler de ordu tarafından yayımlandı.

