İran basınının iddiasına göre Tahran yönetimi, ABD’nin diplomatik kanallardan ilettiği savaş sonlandırma teklifini "gerçek dışı bir aldatmaca" diyerek geri çevirdi.

Üst düzey güvenlik kaynakları, Washington’un taleplerinin savaş alanındaki gerçeklerle bağdaşmadığını savunarak, savunma operasyonlarının kararlılıkla süreceğini duyurdu:

"Savaşın sona erme zamanının Trump tarafından dikte edilmesine izin vermeyeceğiz. Savaşın sonunu biz belirleriz"

Ayrıca ABD'nin sunduğu taleplerin savaş alanındaki yenilgiyi yansıtmadığını ve gerçeklerle bağdaşmadığı iddia edildi.

SAVAŞI BİTİRECEK 5 KRİTİK MADDE

Yetkili Press TV'ye yaptığı açıklamada şunları dedi:

İran, şu 5 şart gerçekleşmeden silah bırakmayacak.

Düşman saldırıları ve suikast operasyonları tamamen duracak.

Savaşın tekrar yaşanmayacağına dair somut ve uluslararası garantiler oluşturulacak.

Savaş tazminatları ve verilen zararların ödemesi garanti altına alınacak.

Savaş sadece İran için değil, bölgedeki tüm direniş grupları dahil her cephede sona erecek.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği yasal bir hak olarak tanınacak ve taahhütlerin teminatı kabul edilecek.

