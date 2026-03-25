ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik düzenlenen askeri harekat hakkında sadece 2 dakikalık "patlama görüntüleri" derlemesiyle bilgilendirildiği öne sürüldü.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılara ilişkin detaylar, Washington kulislerini yeniden hareketlendirdi.

NBC News’in haberine göre, mevcut ve eski hükümet yetkilileri, Başkan Trump’ın saldırıların ilk gününden bu yana sadece 2 dakika süren özel videolarla bilgilendirildiğini iddia etti.

"Saldırıya ilişkin görüntüler, İran’daki hedeflere düzenlenen en başarılı saldırılardan seçilen "bir şeylerin havaya uçtuğu" anlardan ibaret." diyen ABD basını gerçeklerin gizlendiğini öne sürdü.

GERÇEKLER ÇARPITILDI MI?

Yetkililer, hazırlanan sunumların ABD’nin başarılarını ön plana çıkardığını, İran’ın hamlelerine ise çok az yer verdiğini itiraf etti.

Trump’ın, savaşın medyada işleniş şeklinden duyduğu rahatsızlık arttı. Başkan'ın yetkililere "Bu patlamaları neden televizyonda göremiyorum?" sorusunu yönelttiği bilgisi Beyaz Saray koridorlarında tartışılmaya devam ediyor.

KRİTİK BİLGİLER MEDYADAN ÖĞRENİLDİ

Trump’ın savaş kararları alma konusundaki donanımı gündemdeyken, skandal bir iddia daha patlak verdi.

Yetkililer, İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği ve ABD yakıt ikmal uçaklarını hedef alan saldırı hakkında Trump’ın bilgilendirilmediğini savundu. Başkan’ın bu kritik gelişmeyi ancak medyadan öğrendiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt iddiaları yalanladı. Başkan Trump ile görüşmelerde yer alan herkesin, onun her görüşü titizlikle sorduğunu ve tüm gerçekleri talep ettiğini bildiğini vurgulayan sözcü, odada bulunmayan kişilerin bu asılsız iddiaları ortaya attığını kaydetti.

BÖLGE ATEŞ ÇEMBERİNDE

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sonrası İran’ın misillemeleri bölgeyi kaosa sürükledi.

Tahran yönetimi Katar, BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alırken, saldırılarda eski İran lideri Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.

