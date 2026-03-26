Elazığ son dakika bir depremle sallandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Tunceli'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,3 olarak kayıtlara geçti.

"TEK BAŞINA BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ DEĞİL"

Deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DAF zonunda gelişen küçük bir kırılma. Tek başına büyük deprem habercisi değildir. Eğer, deprem sayısı artarsa, büyüklükler kademeli yükselirse o zaman daha dikkatli analiz gerekir. Hasarlı evler için uyarı. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMADI"

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ise Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

