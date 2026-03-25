Çanakkale açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler
AFAD, saat 22.08'de Yunanistan açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yakın bölgelerde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Saat 22.08’de gerçekleşen depremin merkez üssünün Ayion Oros (Yunanistan) olduğu belirtilirken, bu bölgenin Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 146 kilometre mesafede bulunduğu açıklandı.
Sarsıntı Bulgaristan, Edirne, Çanakkale ve çevresinde de hissedildi.
