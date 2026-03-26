Adalet Bakanı’nın tapu kayıtlarının usulsüz sorgulanması soruşturmasında tutuklu sayısı dörde yükselirken, Ayşegül E.K’nin Özgür Özel’i 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 8 defa aradığı belirtildi.

HABER MERKEZİ- Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayanlara yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Çorum’un Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S. ve Afyonkarahisar’ın Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. ile Antalya Kaş İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A’nın kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül E.K. de dün tutuklandı.

Tutuklu sayısı dörde yükselirken, Ayşegül E.K.’ye ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP lideri Özgür Özel’e sekiz defa cevapsız çağrı bıraktığı belirtildi.

Kadının temas kurduğu D.A, “Tinder’dan tanıştığım kadına kanarak kayıtları sorguladım ve 4 tapu olduğunu gördüm. Bana 300 bin lira da para teklifinde bulundular“ demişti.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Kumpasçı kadının FETÖ bağlantısı araştırılırken Adalet Bakanı Gürlek’in avukatı tarafından Özel hakkında hakaret, iftira ve sahte belge kullanımı suçlamalarıyla bulunduğu suç duyurusunda, Özel’in “eleştiri sınırlarını aşan, sistematik ve planlı bir karalama kampanyası yürüttüğü” kaydedildi. Özel’in bu açıklamaların müvekkilin kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığı ifadeleri yer aldı.

RESMÎ KAYITLA UYUŞMUYOR

Özel’in, Gürlek’in onlarca taşınmazı olduğu ve bunların yasa dışı yollarla elde edildiği yönündeki açıklamalarının “tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü olduğu”, resmî kayıtlarla uyuşmadığı ve bilinçli şekilde kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi.

GÖRSELLER GERÇEK DEĞİL

Suç duyurusundaki suçlamalardan biri de sahte belge kullanımı oldu. Dilekçede, Özel’in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin gerçeği yansıtmadığı, müvekkile ait olmayan taşınmazların ona aitmiş gibi sunulduğu ve görsellerin algı oluşturmak amacıyla üretildiği belirtildi.

Özel’in 17 Mart, 19 Mart ve 24 Mart tarihlerinde farklı platformlarda aynı iddiaları tekrar ettiği, bu durumun da “süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı” niteliği taşıdığı iddia edildi. Özel’in milletvekili olması sebebiyle süreç farklı işleyecek. Savcılığın soruşturmasının ardından fezleke hazırlanacak ve dosya Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması hâlinde ise Özel hakkında yargı süreci başlatılacak.

1 MİLYON LİRALIK YENİ DAVA

Dilekçede, Özel’in açıklamalarının yalnızca bir siyasi eleştiri olmadığı; “kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize ve sistematik bir algı operasyonu” olduğu kaydedildi. Bakan Gürlek’in, bu dava dışında CHP Genel Başkanı Özel’e 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası daha açtığı öğrenildi.

