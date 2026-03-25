Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri Diyar A.’ın ardından Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. de tutuklandı. M.D.’nin tutuklanma gerekçesi ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçları olarak belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına yönelik iddiaları sonrasında, tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar A. ve Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. gözaltına alınmıştı.

1 TUTUKLAMA DAHA

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker Diyar A. dün tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. de "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı

Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan tekniker Diyar A. ifadesinde sosyal medyada tanıştığı Ayşegül isimli kadının yönlendirmesi ve ısrarıyla kayıtları sorguladığını söylemişti.

“ZORLAMASIYLA YAPTIM”

3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğü’nde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirten Diyar A. Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirterek ifadesinde şunları söylemişti:

Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım.

“TEKRAR İLETİŞİME GEÇEMEDİM”

Tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını iddia eden Diyar A. "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim” dedi.

“VEREMEYECEK HESABIM YOK”

Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı konusundaki iddialarına “Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024’te kendisinin aday olmak için para vermesi yönündeki iddiayı gölgelemek” dedi. Gürlek “Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok” cevabını vermişti.

“4 TAŞINMAZIM VAR”

Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğunu söylediği konut ve arsalar ile sattığı mülklerin toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddiaya ilişkin Gürlek “4 taşınmazım var, değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla’da. Dediği gibi 30 milyon değil, 3 yada 4 milyon lira, 2+1. Söyledikleri yalan. Bu konu ile ilgili bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok” açıklamasını yapmıştı.

