Meclis’te sunum yapan hukukçular, ağır suçlarda çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin “suç kariyerini” teşvik ettiğini vurguladı. Uzmanlar, çocukların suçun ağırlığını kavraması için infaz sisteminde köklü değişiklikler talep etti.

YÜCEL KAYAOĞLU - Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan çocuk suçlarının önüne geçilmesi için hukukçular, yaş indiriminin kaldırılması ve ebeveynlere sorumluluk getirilmesi konusunda ortak görüş bildirdi.

PRESTİJ MESELESİ

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonunda sunum yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, yaş küçüklüğüne bağlı ceza indiriminin çocukları korumadığını hatırlattı. Akdoğan “Çünkü burada bir de karşı tarafın mağduriyeti var. Mesela Minguzzi davası, Ankara’da görülen Hakan Çakır dosyası gibi artık bunlar o kadar üzücü bir hâle geliyor ki cinayet işleyen çocuklar sosyal medyada gülerek poz veriyor, bir başka çocuğun kulağını kesip paylaşıyorlar. Yani suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak, içselleştirerek gösteriyorlar. Bu da diğerlerine örnek teşkil ediyor. Bizim bunlara engel olmamız gerekiyor” dedi.

‘ALGI OLUŞAMIYOR’

Akdoğan, çocukların ‘Pamuklara sarıp sarmalayarak’ korunmayacağını belirterek, 20 yıl önceki 15-18 yaş grubu ile şimdiki 15-18 yaş grubunun birbirinden çok daha farklı olduğun söyledi.

Akdoğan, şöyle konuştu: O yüzden, özellikle bu grup yaş çocuklarımızda yaş küçüklüğüne bağlı indirimlerin uygulanmamasını istiyoruz. Çocuklarımız da artık suçun bilincine varmalı. Geçenlerde Ankara’da bir olay yaşandı. Üç dört çocuk sürekli kamu malına zarar veriyordu. Bu çocuklar bunu altıncı kez tekerrür hâline getirmişler ve bir oyun gibi algılıyorlar. Çocukta algı oluşmuyor bile çünkü niye? Biz yasa gereği tekerrürü uygulayamıyoruz. Biz yasa gereği bu suçu anlatamıyoruz çocuğa, yapmış olduğunun suç olduğunu algılayamıyor çocuk. Burada algı kopuyor. ‘Ne olacak ki? ifade vereceğim’ diyor ve olayı bu şekilde tamamlıyor. Bu çocuklar bazı aileler ile çetelerin elinde âdeta suç çiftliklerinde yetişiyorlar ve kariyer basamağı gibi algılanıyor. Şimdi, bazı çocuklarımız da var ki kimsesiz çocuklarımız; cinayet işlemek, gasp, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, bunlar birçok çetenin eline düştüğünde çete içinde bir terfi gibi, bir gurur nişanesi gibi görülüyor. Bunların önüne geçebilmek adına da tekerrür hükümlerinin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. Mahmut Koca

PROF. DR. KOCA: KAPALI CEZAEVİNE GİRMELİLER

Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Mahmut Koca da özellikle ağır şiddet suçları kapsamında çocukların cezasının kapalı infaz kurumunda infaz edilmesi gerektiğini belirterek “Bizim mevzuatımıza göre suç işleyen çocuklar kapalı çocuk cezaevine hiç girmiyor. Çocuk eğitim evine giriyor. Bu çok güzel, eğitim odaklı bir infaz sistemimiz var fakat bu her suçlu bakımından olmamalı, buralara istisnalar getirilmeli” diye konuştu.

Koca da 15-18 yaş grubundaki çocuklara ceza indirimi uygulanmaması konusunda hâkime takdir hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

