17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. 15 yaşındaki şüpheli E.Ç. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Güngören’de 'yan bakma' kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuk şüpheli E.Ç. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit' ve '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' suçlarından iddianame düzenlendi.

ÖLÜM NEDENİ İÇ KANAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, E.Ç.’nin Atlas Çağlayan'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Çağlayan'ın ölümünün bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU

Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre, 15 yaşındaki E.Ç.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğuna çekildi. E.Ç.'nin olay sırasında kullandığı bıçağın, '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanunu' kapsamında kaldığı da vurgulandı. İddianame, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümünde 3 suçtan iddianame hazır!

GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Dosyaya olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de eklendi. Şüpheli E.Ç.'nin olay sırasında Atlas Çağlayan'ın yanında bulunan diğer çocuklar D.Ç., Y.O.O., R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu belirtildi.

3 SUÇTAN İDDİANAME

Başsavcılık, şüpheli E.Ç. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören’de 14 Ocak günü bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Atlas hayatını kaybetmişti. 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öldürülen Atlas Çağlayan

“KARNINA BİR KEZ BIÇAĞI VURDUM”

Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten 15 yaşındaki E.Ç. ifadesinde şunları söylemişti:

Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'Ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de,üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümünde 3 suçtan iddianame hazır!

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun korkutulmak için bıçaklandığı iddialarına sert tepki göstermişti. Ünlü “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli. Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin?” demişti.

AİLEYE TEHDİTTE TUTUKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik olarak ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlarda bulunulduğu tespit edilmişti.

Atlas Çağlayan'ın annesi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.K. (19) gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası