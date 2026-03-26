Hatay’ın İskenderun-Belen yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, kavşak noktasında seyir halinde olan E.A. idaresindeki 31 ATV 455 plakalı motosiklet, H.B. yönetimindeki 01 ACM 067 plakalı otomobille şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın metal yığınına dönüştürdüğü motosikletten fırlayan sürücü, çarpmanın şiddetiyle metrelerce yüksekliğe çıkarak havada takla attı ve sert bir şekilde asfalt zemine savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panik ve şok yaşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü E.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında motosikletin otomobile çarpma anı ve sürücünün havada asılı kalarak savrulduğu dehşet verici dakikalar tüm çıplaklığıyla görülürken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşaktaki kural ihlallerini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

