İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın (17) ailesini tehdit ettiği iddiasıyla şüpheli M.Y.K. (19) Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ En düşük emekli aylığı farkı için tarih belli oldu

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) savcılık ve akabinde hakim karşısına çıkacak.

Atlasın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "Yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, 'sustalı' diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken, tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası