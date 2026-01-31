Al Ittihad’da sözleşme krizi yaşayan Karim Benzema’nın menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği iddia edildi. 38 yaşındaki golcünün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Süper Lİg'e bonservissiz gelme ihtimali gündem olurken; siyah-beyazlı kulübün yüksek maliyet nedeniyle transfere temkinli yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş’ta forvet transferi için çalışmalar sürerken, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’da forma giyen Karim Benzema’nın menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği iddia edildi. Al Ittihad ile sözleşme uzatma görüşmelerinde kriz yaşayan 38 yaşındaki golcünün, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservissiz transfer ihtimali de gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'TA FORVET ARAYIŞI

Beşiktaş’ta sezon başında kadroya katılan Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferinin ardından forvet transferi için çalışmaların hız kazandığı belirtildi. Sözcü'nün haberinde siyah-beyazlıların, hücum hattını tecrübeli ve skorer bir isimle güçlendirme planı kapsamında Benzema isminin gündeme geldiği ifade edildi. Ara transfer döneminde Yasin Özcan ve Kristjan Asllani’yi kadrosuna katan Beşiktaş’ta golcü arayışının sürdüğü aktarıldı.

Tammy Abraham, Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer oldu

AL ITTIHAD İLE SÖZLEŞMEDE ANLAŞAMADI

Karim Benzema’nın Al Ittihad ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sorun yaşadığı bildirildi. Deneyimli golcünün kendisine sunulan yeni maaş teklifini “hakaret” ve “saygısızlık” olarak değerlendirdiği, bu nedenle teklifi kabul etmediği öne sürüldü. Haberlere göre Benzema, Al-Fateh maçında forma giymeyi reddetti; bir süredir takım antrenmanlarına katılmadığı ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından oyuncunun kulüpten ayrılma ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.

Benzema’nın Al Ittihad ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği, bu nedenle yaz transfer döneminde bonservissiz olarak takımlarla görüşebilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Benzema’nın Al Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek

BEŞİKTAŞ, TRANSFERE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Beşiktaş yönetiminin Benzema transferine temkinli yaklaştığı belirtildi. Yıldız futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde olduğu, ayrıca forma satış gelirlerinin yüzde 50’sinin talep edildiği iddia edildi. Oyuncunun yaşı ve yüksek ekonomik beklentileri nedeniyle bu transferin kulüp politikasıyla örtüşmediği, bu nedenle dosyada ilerleme kaydedilmesinin şu aşamada zor olduğu aktarıldı.

Benzema’nın 2023 yılında Al Ittihad’a imza attığı, imza döneminde haftalık yaklaşık 1,61 milyon Sterlin (günlük yaklaşık 230 bin Sterlin) kazandığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Yıldız futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde olduğu, ayrıca forma satış gelirlerinin yüzde 50’sinin talep edildiği iddia edildi

KARIM BENZEMA'NIN KARİYERİ

Futbola Lyon altyapısında başlayan Karim Benzema, 2005 yılında A takıma yükseldi. 2009’da Real Madrid’e transfer olan Fransız golcü, 14 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giydi. 2023’te Al Ittihad’a imza attı. Kariyeri boyunca 879 maça çıkan Benzema, 474 gol atıp 200 asist yaptı.

