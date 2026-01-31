Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TÜPRAŞ Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR (Video Yardım Hakem) AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Süper Lig'in 20'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçının VAR ve AVAR ekibi de belli oldu. MHK, VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Mustafa Savranlar görev alacağını duyurdu.

Günün maçlarında VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de günün diğer maçlarının VAR ve AVAR'ları şöyle:

Alanyaspor-Eyüpspor: Atilla Karaoğlan (VAR), Hüseyin Aylak (AVAR)

Başakşehir FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Turtay (VAR), Gökhan Barcın

Göztepe-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu (VAR), Anıl Usta (AVAR)

