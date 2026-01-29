Anadolu Ajansı
MHK duyurdu: Süper Lig'de 20'nci hafta hakemleri
Süper Lig'in 20'nci haftasında 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelelerinde görev alacak hakemleri açıkladı.
30 Ocak Cuma
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
