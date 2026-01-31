Trendyol Süper Lig’de haftanın merak edilen mücadelesi başlıyor. İstanbul’da sahne alacak karşılaşmada Beşiktaş ve Konyaspor rekabet edecek. Maç öncesi taraftarlar tarafından ''Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Lig 31 Ocak karşılaşmasının detayları...

Beşiktaş ve Konyaspor Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşılaştı. Yapılan maçlarda Beşiktaş 28 galibiyet elde ederken, Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu süreçte rakip fileleri 94 kez havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Süper Ligde heyecan dorukta

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçı İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 31 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Konyaspor beIN Sports 1 ekranlarından şifreli ve canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş cephesinde Konyaspor karşılaşması öncesinde herhangi bir sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekip maça tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Sakatlığını geride bırakan Wilfred Ndidi’nin kadroda yer alması beklenirken, sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Yeni transfer Yasin Özcan da görev alması durumunda ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Konyaspor mücadelesini hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşmada Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak. Dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

VAR’da Davut Dakul Çelik, AVAR’da ise Mustafa Savranlar bulunacak.

