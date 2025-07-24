Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile önemli görüşme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2025 14:51 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 14:56 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği’ni güçlendirmek için çalışmaların süreceğini vurgularken, mevkidaşının doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir