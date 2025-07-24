MLS All-Star maçına çıkmadı! Disiplin süreci başladı: Lionel Messi ceza alabilir

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'in başarısı için mücadele eden Lionel Messi, MLS 2025 All-Star karşılaşmasında forma giymedi. Geçtiğimiz sezon da sakatlığı nedeniyle aynı organizasyonu kaçıran Arjantinli yıldız, lig kuralları gereği cezayla karşı karşıya kaldı.

MLS'te bu sabaha karşı oynanan 2025 All-Star karşılaşması 4 gole sahne oldu. MLS forması giyen isimlerin oluşturduğu takım, Meksika Ligi oyuncularının oluşturduğu Liga MX All-Stars takımını 3-1 mağlup etti.

MESSI'YE CEZA YOLDA

NTV Spor'un Guardian'dan aktardığı habere göre; All Star maçında forma giymeyen Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'nin, kuralları ihlal etmesinden dolayı bir maç ceza alması bekleniyor. Lig yönetiminin hakkında disiplin sürecini başlattığı Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezonki maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Daha önce Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de forma giydiği dönemde All-Star maçında görev almamış ve bir maç ceza verilmişti.