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Yaşlı hayranından evlilik teklifi! Tribüne bakan Messi ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşlı hayranından evlilik teklifi! Tribüne bakan Messi ne yapacağını şaşırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sırasında dünyaca ünlü Arjantinli yıldız için tribünde açılan bir pankart dikkat çekti.

Amerika 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami ile Brezilya'nın Palmeiras takımı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Inter Miami'nin gollerini Tadeo Allende ve Luis Suarez atarken, Palmeiras'ın golleri Paulinho ve Mauricio'dan geldi.

MESSI ŞAŞTI KALDI

Bu sonuçla paunını 5'e yükseltip, adını son 16 turuna yazdıran Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi için tribünde çok konuşulan bir pankart açıldı.

Yaşlı hayranından evlilik teklifi! Tribüne bakan Messi ne yapacağını şaşırdı - 1. Resim

"BENİMLE EVLENİR MİSİN MESSI?"

Tribündeki yaşlı kadın, hayranı olduğu Messi'ye evlilik teklifinde bulundu. Söz konusu taraftar, elinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartla objektiflere yansıdı. Bu görüntü sosyal medyada kısa süre gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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