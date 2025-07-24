RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! TELE 1 5 gün ekranlarını karartacak

RTÜK, TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası verdi. Kurul ayrıca, Halk TV’ye de yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın 'Toplumu kin ve düşmanlığa' yönelten sözleri nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

HALK TV'YE YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI

Tele 1’de 'Çürüme' ve Halk TV’de 'Gündem Özel' adlı programda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlara yönelik sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara 'kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü' ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi.

NR1 TÜRK'E GİZLİ TİCARİ İLETİŞİM CEZASI

NR1 Türk kanalında, klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerin kanalın ‘Talents' başlıklı bölümünde yer alması üzerine yapılan incelemede bu yayınların gizli ticari iletişim niteliğinde olduğu değerlendirildi. 6112 sayılı Kanun'un 9. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu tespit edilen bu durum nedeniyle NR1 Türk hakkında da idari para cezası uygulandı.

MÜSTEHCEN VE USULE AYKIRI YAYINA CEZA

YILDIZ EN kanalında gerçekleştirilen tele-alışveriş yayınlarının hem kesintisiz 15 dakikalık yayın şartını karşılamadığı hem de günlük yasal süreyi aştığı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TV+ logolu kuruluşta yayınlanan bir filmde müstehcen unsurlar bulunduğu ve toplumun genel değerlerine aykırı olduğu belirlendi. RTÜK, içerik açısından sakıncalı bulunan bu yayınlar nedeniyle ilgili medya hizmet sağlayıcısına idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı