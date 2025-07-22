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RTÜK Başkanı Şahin'den 'gazete manşeti' eleştirilerine cevap: "RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'nin kapatılmasına karşı gazetelere ceza verilmemesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Şahin, "RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte çıkan protestoları yayınlayan Sözcü TV'ye 'halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği' iddiasıyla 27 Mart'ta 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Sözcü TV'ye verilen cezalara rağmen gazete manşetlerine yönelik bir ceza uygulanmamasına yönelik CHP başta olmak üzere birçok kesimden eleştiriler gelmeye başladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. 

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ekranlarda 'usta gazeteci' sıfatıyla boy gösteren, ancak bir gazeteye ceza vermeyi RTÜK'ün görev alanında sanacak kadar mevzuattan bihaber bazı isimler yine hadlerini aşmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, RTÜK'ün görev ve sorumluluk alanında gazete manşetleri bulunmamaktadır. Yani, RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez.

Sayın Belovacıklı'ya önerimiz; gazetecilik etik ilkelerinden başlayarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev kapsamını detaylı biçimde çalışmasıdır. Ayrıca, kendisine ilk defa uygulanmış gibi anlattığı program durdurma cezası, 2011 yılından bu yana yürürlüktedir ve çok sayıda örnekte uygulanmıştır. Kısacası bu, keyfi bir uygulama değil; 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca uygulanan açık bir yasal düzenlemedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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