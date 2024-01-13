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    Erdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü

    Erdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran&#039;ın ailesiyle görüştü
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Erdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü
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