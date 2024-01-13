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Erdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı