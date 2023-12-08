Erdoğan’dan Fransa’ya sert çıkış: Ermenistan’a zırhlıları göndersen ne yazar!

8 Aralık 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 13:18

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’nın Ermenistan’a gönderdiği 50 zırhlı araçlara yönelik sitem gösterdi. Fransa’nın kararını doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ermenistan’a zırhlıları göndersen ne yazar!’ diyerek tepki gösterdi.

ERDOĞAN’DAN FRANSA’YA SERT ÇIKIŞ: ZIRHLILARI GÖNDERSEN NE YAZAR!

Fransa tarafından alınan kararın sadece tahrik amaçlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa'nın bu yaptığı iş, sadece tahriktir. Fransa şunu bilmeli ki, Ermenistan'a iyilik yapmıyor, Tam aksine kötülük yapıyor. Daha önce Fransa olarak Ermenistan'a birçok destekler verdiler. Hangi neticeyi aldılar, hiç. Fransa Minsk üçlüsü ekibinin içinde. İş bitti, netice alamadı, durum böyleyken tekrar Ermenistan’ı tahrik ediyor. Zırhlı taşıyıcıları göndersen ne yazar? Buradan netice alamazsın. Çünkü artık burada kendi topraklarında işgali sona erdirmiş olan bir Azerbaycan var. Karabağ’ın neticesi ortada. Şimdi bu askeri araçları göndereceksin, ne alacaksın?” dedi.

“ERMENİSTAN’I YALNIZ BIRAKACAKLAR”

Bu kararın yanıltıcı olduğunu ve Ermenistan’ı yalnız bırakacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce Ermenistan’a gönderilen tanklar, toplar, tüfekler Azerbaycan'ın eline geçti. Hiçbir netice alacaklarından değil, sadece Ermenistan'ı kandırıyorlar. Ermenistan yönetimi yakın geçmişte yaşadıklarından ders almalı ve bu provokasyonlara gelmemelidir. Yakalanan barış fırsatını değerlendirmesi ve Ermenistan’ı yanlış yönlendiren ülkelerin tuzağına düşmemesi Ermenistan’ın çıkarına olur. Azerbaycan ile kurulacak barış temelli ilişkiler Ermenistan için en iyi seçenektir. Ellerine silah tutuşturanlar dar zamanda Ermenistan’ı yalnız bırakacaklardır.” ifadelerini kullandı.