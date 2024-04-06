Ersin Tatar: "Biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Uluslararası toplumun adada artık iki halkın ve iki ayrı demokratik devletin olduğu gerçeğini kabullenmesi gerekiyor."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler'de Genel Sekreter Antonio Guterres'le görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Uluslararası toplumun adada artık iki halkın ve iki ayrı demokratik devletin olduğu gerçeğini kabullenmesi gerekmekte." dedi. Tatar, Kıbrıslı Türklere baskı yaparak bir çözüm kabul ettireceklerini düşündüklerini ancak bunun mümkün olmayacağının altını çizerek, "Biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

Guterres'e Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun uyguladığı ambargo ve izolasyon nedeniyle hüsrana uğradığını aktardığını belirten Tatar, "Kıbrıslı Türklerin kısıtlanması, ekonomik kalkınma ve büyümelerinin engellenmesi büyük haksızlık." diye konuştu. Kıbrıs Türklerinin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin 1960'ta "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı" olduğunu hatırlattı.

Tatar, sahadaki gerçeği kabullenmek gerektiğini belirterek, "Kıbrıslı Türkler, egemen haklarıyla kendi devletlerini kurma hakkına sahiptirler. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

GENEL SEKRETER ADALETSİZLİĞİN FARKINDA

"Kıbrıslı Türkler yıllardır ambargo ve izolasyona maruz bırakılıyor. Genel Sekreter'le görüşmenizde bunların kaldırılmasına ilişkin bir sinyal aldınız mı? BM bu bağlamda nasıl bir rol oynayabilir?" sorularını cevaplayan Tatar, "Genel Sekreter Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı adaletsizliğin ve çektikleri acıların farkında. Ancak bunu değiştirmek için ne yapabileceği konusunun cevabı çok kolay değil." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM'nin 1964'te bu konuda aldığı kararlar nedeniyle "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında Kıbrıslı Rumların resmi muhatap kabul edildiğini, Rum kesimine tüm Ada'yı temsil ediyormuş gibi davranıldığını ancak bunun doğru olmadığını vurguladı.

BM'nin Türk tarafına Annan Planı'nı desteklemesi halinde ambargoların hafifletilmesi sözü verdiğini hatırlatan Tatar, planı reddeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Avrupa Birliği üyeliği verilirken, "Kıbrıs Türklerine verilen sözlerin tutulmadığını" vurguladı.

Tatar, Kıbrıslı Türklere baskı yaparak bir çözüm kabul ettireceklerini düşündüklerini ancak bunun mümkün olmayacağını belirterek, "Biz yalnız değiliz. Bunu bugün Genel Sekretere de söyledim. Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda." dedi.