Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. AFAD 9 ilden ekip gönderildiğini açıklarken madeni işleten firmadan yapılan açıklamada "Olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEDE
Göçükle birlikte bazı işçiler toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Maden firması Anagold'un kurtarma ekipleri de çalışmalara katılmak üzere bölgede bulunuyor.
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi. Toprak kaymasıyla birlikte siyanürlü solüsyon ve toprağın etrafa saçıldığı iddia edildi.
Maden sahasını işleten firmadan da ilk açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.
"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"
Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi