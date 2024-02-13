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    • Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erzincan, İliç, Altın Madeni, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. AFAD 9 ilden ekip gönderildiğini açıklarken madeni işleten firmadan yapılan açıklamada "Olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

    Erzincan'ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

    EKİPLER BÖLGEDE

    Göçükle birlikte bazı işçiler toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Maden firması Anagold'un kurtarma ekipleri de çalışmalara katılmak üzere bölgede bulunuyor.

    BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

    Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi. Toprak kaymasıyla birlikte siyanürlü solüsyon ve toprağın etrafa saçıldığı iddia edildi.

    VALİ AYDOĞDU: GÖÇÜK YOK, TOPRAK KAYMASI OLDU

    Canlı yayına bağlanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını ara ara basın mensuplarıyla paylaşacağız. Çalışma sırasında istiflenen toprakta bir kayma oldu. Madende göçük yok, toprak kayması oldu. Patlama da yok. Şu anda o bölgede olan arkadaşların, çalışanların tespiti yapıldı. Net bir bilgi vermek için biraz süreye ihtiyacımız var. Bölgedeyiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
     
    Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi

    "NEDEN KAYNAKLANDIĞINA DAİR NET BİLGİ YOK"

    Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun TGRT Haber'de şu bilgileri paylaştı: "Olay yerine ulaşmak üzereyiz. Malum heyelandan kaynaklı bir sorun. Umuyoruz ki önemli bir kaybımız yoktur. 10-12 kişi problem yaşandığını, net sonuç olmamakla birlikte ifade ediliyor. Bütün arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sayın Vali olay mahalinde. Bizler yetişmek üzereyiz. Allah'ın izniyle az bir kayıpla sonuçlandırılmış olur. Neden kaynaklandığıyla ilgili net bir bilgi elimizde yok. Maden açılalı 13-14 yıl oldu. Kaynaklandığı alan net değil. Onun için de kimse net bir şey diyemiyor. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. (İhmal var mı?) Bu konuda kesin bir bilgi yok. 1-2 kişinin ihmaliyle olacak bir şey değil."

    BELEDİYE BAŞKANI: BENZER BİR DURUM DAHA ÖNCE YAŞANMADI

    İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Benzer bir durum yaşanmamıştı, böyle bir kaza ilk. Göçük yok, toprak altında kalan çalışanlar var" dedi.

    AFAD: 9 İLDEN PERSONEL SEVK EDİLDİ

    AFAD tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    FİRMADAN İLK AÇIKLAMA: ACİL DURUM PLANINI DEVREYE ALDIK

    Maden sahasını işleten firmadan da ilk açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

    Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

    Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi

    "TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

    Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErzincanİliçAltın Madeni
    Haberler > Gündem > Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi
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