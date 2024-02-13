Erzincan'da altın madeninde heyelan! İşçiler toprak altında, 9 ilden ekip gönderildi

VALİ AYDOĞDU: GÖÇÜK YOK, TOPRAK KAYMASI OLDU

Canlı yayına bağlanan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını ara ara basın mensuplarıyla paylaşacağız. Çalışma sırasında istiflenen toprakta bir kayma oldu. Madende göçük yok, toprak kayması oldu. Patlama da yok. Şu anda o bölgede olan arkadaşların, çalışanların tespiti yapıldı. Net bir bilgi vermek için biraz süreye ihtiyacımız var. Bölgedeyiz, kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"NEDEN KAYNAKLANDIĞINA DAİR NET BİLGİ YOK"

BELEDİYE BAŞKANI: BENZER BİR DURUM DAHA ÖNCE YAŞANMADI

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Benzer bir durum yaşanmamıştı, böyle bir kaza ilk. Göçük yok, toprak altında kalan çalışanlar var" dedi.

AFAD: 9 İLDEN PERSONEL SEVK EDİLDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

FİRMADAN İLK AÇIKLAMA: ACİL DURUM PLANINI DEVREYE ALDIK

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun TGRT Haber'de şu bilgileri paylaştı: "Olay yerine ulaşmak üzereyiz. Malum heyelandan kaynaklı bir sorun. Umuyoruz ki önemli bir kaybımız yoktur. 10-12 kişi problem yaşandığını, net sonuç olmamakla birlikte ifade ediliyor. Bütün arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sayın Vali olay mahalinde. Bizler yetişmek üzereyiz. Allah'ın izniyle az bir kayıpla sonuçlandırılmış olur. Neden kaynaklandığıyla ilgili net bir bilgi elimizde yok. Maden açılalı 13-14 yıl oldu. Kaynaklandığı alan net değil. Onun için de kimse net bir şey diyemiyor. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. (İhmal var mı?) Bu konuda kesin bir bilgi yok. 1-2 kişinin ihmaliyle olacak bir şey değil."