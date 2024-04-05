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Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Toprak altındaki madencilerden birine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erzincan&#039;daki maden faciasında yeni gelişme! Toprak altındaki madencilerden birine ulaşıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan heyelanda, 9 işçi toprak altında kalmıştı. Günler süren arama kurtarma çalışmaları yeni heyelan riski nedeniyle sonuçlanamamıştı. Aradan geçen 53 gün sonra toprağın altında kalan işçilerden kamyon şoförü olarak çalışan 32 yaşındaki Uğur Yıldız'ın cenazesine sonra ulaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "İliç'te kayıp 9 madenciden bir işçinin cansız bedenine ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme! Toprak altındaki madencilerden birine ulaşıldı - 1. Resim

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

Yarım saatlik çalışmanın ardından Yıldız'ın cansız bedeni, Adli Tıp kurumuna götürüldü.
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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