Erzurum'un Çat ilçesinde saat 20.22'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 20.22'de merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından bölgede ilk değerlendirmeler yapıldı.

İlk belirlemelere göre, Erzurum kent merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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