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Erzurum'da babası ile arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erzurum&#039;da babası ile arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde babası ile yaşadığı tartışma sonrası babası ile arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şahıs teslim oldu.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K. (31), ilçe kırsalında piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışma yaşadı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren E.K, bölgeye gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.K. ile F.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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