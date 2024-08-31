Erzurum'da babası ile arkadaşını öldüren şahıs teslim oldu

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Ağustos 2024 22:32 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 22:39 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde babası ile yaşadığı tartışma sonrası babası ile arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şahıs teslim oldu.