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Erzurum'da can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki aracın karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı, kaza sonrası yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yakutiye ilçesi Mehmet Sekmen Bulvarı'nda bir kavşak meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç henüz sebebi bilinmeyen şekilde kafa kafa çarpıştı. Binalı Işık yönetimindeki 25 ABR 636 plakalı araç ile Alperen Karataş yönetiminde 25 AK 150 plakalı araç ön kısımda hasar aldı, araçlar kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 görevlileri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambülanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

9 kişinin yaralandığı kazada araçlardan savrulan parçalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.

Erzurum'da can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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