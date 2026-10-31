Erzurum'da Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da Dallıkavak Tüneli ve Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. 3 bin 105 metre uzunluğundaki tünelle ulaşım süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inerken iki projeyle yıllık toplam 240 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor. Uraloğlu, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı’nın açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de karayollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsur olduğunu söyledi.

Son 24 senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildiren Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Erzurumda Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINI 30 BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKARDIK"

“Karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettik ve cennet vatanımızın dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. Bölünmüş yol ağını 6.101 kilometre uzunluğundan 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık.”

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttiklerini belirten Uraloğlu, “Yani, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz bunu yaklaşık 17 kat artırdık. Bu tüneller sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdamın çok önemli kanallarıdır.” açıklamasını yaptı.

Erzurumda Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

ERZURUM'A 168 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Erzurum’u Rize’ye bağlayan kuzey-güney aksı üstünde yapılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarını hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Uraloğlu, şunları belirtti:

“Arkamızda yapımı devam eden 9 adet tünel daha var. 8 adet tüneli de bitirmiş durumdayız. Biz toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresini tünel yapıyoruz. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun kilidi, Kafkasya’nın kapısı, vatan sevdalısı Dadaşların yurdu olmuştur. Çifte Minareli Medrese’sinden Üç Kümbetler’e, Tortum Şelalesi’nden Palandöken’e kadar eşsiz bir medeniyet, kültür ve doğa hazinesidir. Aynı zamanda sanayisi, tarımı, hayvancılığı, kış turizmi ve lojistiğiyle ülkemizin stratejik merkezlerinden biridir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Erzurum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik.”

Erzurumda Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

"ZORLU GEÇİŞİ GÜVENLİ HALE GETİRDİK"

Erzurum’un 2002’de 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 629 kilometreye, 40 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 633 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “2018’de Ovit Tüneli’ni Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açtık. 2021’de Pirinkayalar Tünelini de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı bu zorlu geçişi konforlu ve güvenli seyir güzergahı haline getirdik. Yine, Horasan-Karakurt Yolu, Aksukapı Köprülü Kavşağı, Çobandede-Hınıs-Varto, Erzurum-Tekman Yolları gibi önemli projeleri de tamamladık. Kop Dağı Tüneli Geçişini de kapsayan Trabzon – Aşkale Yolu, Kırık Tüneli, Çirişli Tüneli ve Bağlantı Yolları, Pasinler Şehir Geçişi gibi 17 önemli karayolu projemizin de yapımına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Erzurum–Rize Yolu ile Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinin, Türkiye’nin Kuzey-Güney koridorunda bulunan Doğu Karadeniz’i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan en önemli noktalardan birisi olduğunu ifade etti.

Erzurumda Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

"ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Uraloğlu, “2018 yılında hizmete açtığımız Ovit Tüneli ile yapım çalışmaları süren Kırık Tüneli’nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki bu proje, ülke ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Dallıkavak Tüneli, bu kadim şehrin, bölgesel ve uluslararası ticaretin nabzının daha güçlü atmasını sağlayan hayati bir bağlantıdır.” dedi.

Dallıkavak’a çıkıldığında Erzurum’un kışının başka bir dil konuştuğunu aktaran Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"BEYAZ KUŞATMANIN KARŞISINA DİKİLDİK"

“2.349 metre rakımdaki bu geçitte esen o sert ve keskin rüzgâr, karı savurur, tipi olur. Şehir merkezinde termometreler eksi 30 dereceleri gösterirken, bu zirve daha acımasızdır. Sekiz keskin virajı ve dik eğimiyle her dönüş, sürücüler için ayrı bir sınavdır. Erzurum’un meşhur kışı elbet güzeldir ama ulaşım için kusursuz bir altyapı ve organizasyon ister. İşte biz ilk etapta Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarının toplam 9 km’lik kesimini tamamlayıp hizmete sunarak bu beyaz kuşatmanın karşısına dikildik.”

Bakan Uraloğlu, “3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü yani 6 bin 210 metre tek tüp uzunluğunda inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla, o yüksek geçidi ve sekiz keskin virajı tamamen ortadan kaldırmış olduk. Güzergâhı 190 metre daha alçak bir kota indirdik; artık karın ve buzun en yoğun olduğu tepeyi değil, daha korunaklı bir hattı kullanmış olacağız. Tipinin, buzlanmanın ve çetin rüzgârların yerini; tünelimizin sunduğu aydınlık, kuru ve güvenli geçişle sağlamış oluyoruz” açıklamasını yaptı.

"20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"

Dallıkavak Geçidi’nin korku ve tedirginlik duyulmadan konfor ve güven içerisinde geçileceğini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projemizin açılmasıyla yolu 4,5 kilometre kısaltarak 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdük. Bu sayede yıllık toplam 103 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu aşağı yukarı 1.350 ton azaltmış olacağız. Elbette buradan Diyarbakır’a kadar uzanan güzergahtan bahsediyoruz.”

YILLIK 137 MİLYON LİRA TASARRUF

Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı hakkında da konuşan Uraloğlu, “Burada da yıllık 137 milyon lira tasarruf etmiş olacağız. Bu da bizim için kıymetli.” diye konuştu.

Sivas’a dek gelen hızlı demiryolunu da Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettireceklerini belirten Uraloğlu, “Bu sadece Erzurum’un projesi değildir. Bu, Orta Asya’dan Türkistan’dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra’ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Proje çalışmalarını bir aşamaya getirdik. İlk etapta mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz. Sonrasında da bir gidiş bir geliş çift hatlı hızlı demiryoluyla biz bölgemizi, Erzurum’u, Erzincan’ımızı ve Kars’ımızı tanıştırmış olacağız.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem çalışmalarıyla ilgili istişareler ettiklerini belirten Uraloğlu, “Doğru zamanda, doğru şartlarda inşallah onu da Erzurumlu kardeşlerimizin hizmetine beraberce sunmuş olacağız.” açıklamasında bulundu.

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