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Erzurum’da sele kapılan çobanın Ağrı’da cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum, Yağış, Arama Çalışması, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Eren’in cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünde bulundu.

Erzurum'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış Karayazı ilçesinde etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.

Erzurum’da sele kapılan çobanın Ağrı’da cesedi bulundu - 1. Resim

AKINTIYA KAPILDI

Karayazı'nın Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakup Eren yanındaki arkadaşıyla birlikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Sel suyunda sürüklenen Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.

Erzurum’da sele kapılan çobanın Ağrı’da cesedi bulundu - 2. Resim

ACI HABER GELDİ

Üzücü haber ise sabah saatlerinde Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünden geldi. Erzurum'dan sele kapılan Yakup Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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