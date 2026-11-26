Erzurumlu engelli Beşiktaş taraftarı "Mamo" lakaplı Erdal Karagöz’ün Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izleme çağrısına İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’den cevap geldi. Daveti ve Orkun Kökçü forması müjdesini duyan Mamo'nun sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı. Çiftçi, o anları paylaşıp "Senin sevincin her şeye değer Erdal kardeşim" ifadesini kullandı.

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Erzurum’da yaşayan ve koyu Beşiktaş taraftarı olan engelli vatandaş Erdal Karagöz’ün yıllardır kurduğu derbi hayali, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sayesinde gerçeğe dönüşüyor.

Çevresinde "Mamo" olarak tanınan Karagöz, daha önce kuaför Ramazan Polat aracılığıyla Erzurum’dan İçişleri Bakanlığına seslenerek Galatasaray-Beşiktaş derbisine gitmek istediğini dile getirmişti.

Karagöz’ün içten çağrısı karşılıksız kalmadı, kendisine hem derbi daveti iletildi hem de futbolcu Orkun Kökçü’nün formasının hediye edileceği müjdesi verildi. Mamo'nun daveti duyduğundaki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Erzurum'dan Bakan Çiftçi'ye seslenmişti: Mamo'nun hayali gerçek oluyor

"SENİN SEVİNCİN HER ŞEYE DEĞER"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de engelli vatandaş Erdal Karagöz’ün mutluluğunu paylaşan duygusal bir mesaj yayımladı.

Erzurum'dan Bakan Çiftçi'ye seslenmişti: Mamo'nun hayali gerçek oluyor

Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Senin sevincin her şeye değer Erdal kardeşim.

Bazen bir insanın yüzündeki tebessüm, söylenecek bütün sözlerden daha kıymetlidir.

Erdal kardeşimizin sevincini görünce hem duygulandık hem de gönlümüz ferahladı. Bir kardeşimizin böylesine içten bir mutluluğuna vesile olabilmek ne büyük bahtiyarlık…

İnşallah derbi günü de gönlünce, ömrün boyunca tebessümle hatırlayacağın güzel bir gün olur.

Cenâb-ı Hakk gönlüne göre versin, yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Gözlerinden öpüyorum Mamo kardeşim"

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