Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı kamerada: Motorla gelip kurşun yağdırdılar

Sık sık şiddet olayları ile gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, geçen yıl iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisi saldırısı hala gündemdeyken bir tekel bayisi daha kurşunların hedefi oldu. İş yeri sahibinin bacağından yaralandığı saldırının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye'de son zamanlarda hemen hemen her gün bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Türkiye’de 58 ilden daha fazla nüfusa sahip olan ve sık sık şiddet olaylarıyla gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ise bir tekel bayisine daha silahlı saldırı gerçekleşti.

Olay, dün akşam gece 23.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana gelmişti. İş yerinin önüne giden motosikletli şahısların içeriye kurşun yağdırması sonucu işyeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralanmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Saldırganların marketi kurşunladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı iki şahsın motosiklet ile marketin önüne gelerek kurşun yağdırdığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ESENYURT SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz 2023'te tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı. Saldırganlar için ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle fezleke hazırlanmıştı.