Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı kamerada: Motorla gelip kurşun yağdırdılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Saldırı, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sık sık şiddet olayları ile gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, geçen yıl iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisi saldırısı hala gündemdeyken bir tekel bayisi daha kurşunların hedefi oldu. İş yeri sahibinin bacağından yaralandığı saldırının kamera görüntüsü ortaya çıktı.

    Türkiye'de son zamanlarda hemen hemen her gün bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Türkiye’de 58 ilden daha fazla nüfusa sahip olan ve sık sık şiddet olaylarıyla gündeme gelen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ise bir tekel bayisine daha silahlı saldırı gerçekleşti.

    Olay, dün akşam gece 23.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana gelmişti. İş yerinin önüne giden motosikletli şahısların içeriye kurşun yağdırması sonucu işyeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralanmıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Saldırganların marketi kurşunladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı iki şahsın motosiklet ile marketin önüne gelerek kurşun yağdırdığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    ESENYURT SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

    Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz 2023'te tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

    Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı. Saldırganlar için ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle fezleke hazırlanmıştı. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Saldırıİstanbul
    Haberler > Gündem > Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısı kamerada: Motorla gelip kurşun yağdırdılar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şehit Savcı Kiraz’ın babası saldırıyla ilgili konuştu: Oğlumuz gözümüzün önüne geldi, tekrar 31 Mart 2015’e gittik - Gündem'Oğlumuz gözümüzün önüne geldi, tekrar 2015’e gittik'Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi! Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı - GündemEller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldıAYM'nin DHKP/C bombacısı Emrah Yayla için 2020'de 'hak ihlali' kararı verdiği ortaya çıktı - GündemDHKP/C'nin bombacısı Emrah Yayla için 'hak ihlali' demişlerBakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü - GündemTürkiye'den esir takası ve ateşkes için kritik temasAFAD, Marmara depremini işaret edip açıkladı: Tsunami tehlikesi var! - Gündem"Tsunami tehlikesi var"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajıMuş'ta sokak köpeği dehşeti: Namaza giden adama saldırıp, yüzünü parçaladılar! - GündemNamaza giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı!MİT ve Emniyet yakalamıştı: 10 DEAŞ'lıya kelepçe - GündemMİT ve Emniyet yakalamıştı: 10 DEAŞ'lıya kelepçeAliyev'den Erdoğan'a 6 Şubat mesajı: 'Biz tek milletiz, iki devletiz, iyi günde kötü günde yanınızdayız' - GündemAliyev'den Erdoğan'a 6 Şubat mesajıArtvin'in iki ilçesinde eğitime kar engeli - GündemKar bastırdı, eğitime ara verildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...