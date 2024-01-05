Eşi ve 5 çocuğu sulama kanalında can vermişti! TV programına çıkan şahıs aylar sonra yakayı ele verdi

5 Ocak 2024 22:35 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:54

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin'in kontrolündeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve anneleri Özlem Çetin'in ölümüyle ilgili olayın perde arkası ortaya çıktı. TV programına da konu olan olayda baba Hasan Çetin tutuklandı.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Şanlıurfa'da, 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 5 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ancak 8 ay sonra, Özlem Çetin'in ailesi, katıldıkları bir televizyon programında olayın bir kaza değil, bir cinayet olduğunu iddia etti.

TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞTİLER

Bu iddiaların ortaya atılması üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin'in ailesi televizyon programında karşı karşıya geldi. Stüdyoda gergin anların yaşandığı yüzleşmede; Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile karşılaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

EŞİ VE 5 ÇOCUĞU ÖLEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Hasan Çetin, eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alındı. Eşinin ailesinin "cinayet" iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınan Hasan Çetin, adliyeye sevk edildi ve üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAZA YAPTIĞI ARACI GELİN ARABASI YAPTI

Hasan Çetin'in kaza yaptığı otomobili 'gelin arabası' olarak kullanıp, olaydan 5 ay sonra evlendiği İslim Çetin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.