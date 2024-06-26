Eşini uykusunda öldürmüştü, cani koca için istenen ceza belli oldu

Antalya’da eşi Antika Ayer’i uykusunda bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer için istenen ceza belli oldu. Savcı, cani kocaya ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldı

Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldı

Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Antika Ayer'le (52), olaydan bir hafta önce barışıp uykusunda bıçaklayarak öldüren, sonrasında intihara teşebbüs eden Vezir A. (51) hakkında iddianame hazırlandı. Vezir A. hakkında savcı ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Korkunç olay, 12 Mart'ta saat 03.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan bir süre önce maddi sıkıntılar nedeniyle eşiyle tartışan Antika Ayer, Vezir A'ya uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası açtı. Olaydan 1 hafta önce Antika Ayer, yakınlarının araya girmesiyle eşi Vezir A ile barıştı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ÇOCUKLARI ANNELERİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Olay gecesi saat 03.00 sıralarında Vezir A., yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vezir A, ardından banyoda kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir A'yı ipi boynundan çıkarıp indirdi. Antika Ayer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Vezir A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Vezir A. hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 müşterek çocuğu olduğu belirtilen iddianamede, Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildiği belirtildi. Vezir A. ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdü.